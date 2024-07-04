محافظ القاهرة: تشغيل 4 حدائق في مناطق مختلفة الأسبوع المقبل

قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة ستعمل على فتح وتشغيل 4 حدائق أمام المواطنين الأسبوع المقبل، وهي 15 مايو والأمل والأندلسية والفسطاط، داعيا المواطنين والمجتمع المدني إلى زراعة شجرة أمام كل بيت وكتابة اسمهم على الشجر أو الحدائق الخاصة بهم لتحفيزهم، وذلك بالتنسيق مع الأحياء ووزارة البيئة، مؤكدا أنّ القاهرة تحظى بدعم كبير لزيادة الرقعة الخضراء والحفاظ على الأشجار.

مبادرة 100 مليون شجرة

وأشار إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في الحفاظ على البيئة، مؤكدا أنه يولي اهتماما كبيرا بالتشجير وتنفيذ مبادرة 100مليون شجرة، والعمل على تحسين البيئة.

زيادة المساحات الخضراء

وأوضح أن المحافظة، ستعمل بشكل كبير مع المجتمع المدني لزيادة المساحات الخضراء، وتوعية المواطنين بالحفاظ على الرقعة الخضراء والبيئة، لإيجاد متنفس للمواطنين ومراعاة عدد سكان العاصمة.