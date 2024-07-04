نماذج امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024.. اختبر نفسك باسئلة العام الماضي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 عبر موقعها الرسمي لوزارة التعليم «بوابة التعليم الإلكتروني» لتدريب طلاب الصف الثالث الثانوي على الامتحانات وعلى شكل الأسئلة الموضوعية والمقالية وحلها.

رابط نماذج امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، رابط نماذج امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024، لطلاب الثانوية العامة، كما أتاحت إجابات الامتحانات للطلاب لمقارنتها بإجاباتهم، وذلك كبروفة للطلاب على امتحانات الثانوية العامة، محاكاة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابط امتحان الجغرافيا للثانوية العامة العام الماضي لتدريب الطلاب على أسئلة الامتحان، مؤكدة أنّ امتحان الجغرافيا العام الحالي سيكون بنفس مواصفات امتحان الماضي ولا تغيير في شكل الأسئلة.

عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2024 المقالية والموضوعية «اختيار من متعدد»، كما يلي.

- عدد أسئلة مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 46 سؤالًا.

- عدد الأسئلة المقالية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: سؤالان.

- إجمالي عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة: 44 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة بدرجة واحدة: 32 سؤالًا.

- عدد الأسئلة الموضوعية بمادة الجغرافيا للثانوية العامة بدرجتين: 22 سؤالا.

- زمن امتحان الجغرافيا للثانوية العامة: 3 ساعات.

- الدرجة الكلية مادة الجغرافيا للثانوية العامة: 60 درجة.