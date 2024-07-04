سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 4-7-2024

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-7-2024، استقرارا في ختام التعاملات مقابل الجنيه، وسجلت العملة الكويتية في بنك مصر 157.34 جنيه للبيع، 156.35 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في التحديث الأخير المعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنية المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري 157.23 جنيه للبيع، و156.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك مصر 157.34 جنيه للبيع، 156.35 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك القاهرة 157.23 جنيه للبيع، و156.13 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 157.29 للبيع، وللشراء 151.57 جنيه.