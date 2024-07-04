رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الخميس 4-7-2024

كتب:

وليد عبد السلام
03:54 م | الخميس 04 يوليو 2024
دينار كويتي

دينار كويتي

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-7-2024، استقرارا في ختام التعاملات مقابل الجنيه، وسجلت العملة الكويتية في بنك مصر 157.34 جنيه للبيع، 156.35 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، في التحديث الأخير المعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتى مقابل الجنية المصرى

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري 157.23 جنيه للبيع، و156.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك مصر 157.34 جنيه للبيع، 156.35 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك القاهرة 157.23 جنيه للبيع، و156.13 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

في حين سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في بنك الإسكندرية 157.29 للبيع، وللشراء 151.57 جنيه.

اقرأ المزيد:

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 4-7-2024 في البنوك مقابل الجنيه

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3-7-2024

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 2-7-2023 في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 1-7-2023 في البنوك
بقلم وليد عبد السلام