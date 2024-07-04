الشباب والرياضة تعلن عن وظائف متاحة بشركة كبرى.. طريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، عن فرص عمل في إحدى شركات التكنولوجيا الشهيرة.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى جميع التفاصيل الخاصة بالتقديم والوظائف المطلوبة من خلال بيانها الرسمي، ونوضح لكم من خلال هذا التقرير الوظائف المطلوبة وطريقة التقديم والمعلومات الخاصة بحضور المؤتمر.

الوظائف المطلوبة

- خدمة عملاء يتحدثون اللغة الأنجليزية جيداً.

- عامل مخزن.

- مندوب في مجال المبيعات.

- Hr متخصص في مجال الإنترنت.

وأوضحت الوزارة، أنه من الممكن التقديم على أكثر من وظيفة في نفس اليوم والتقديم على أكثر من شركة في الملتقى التوظيفي.

طريقة التقديم على الوظائف

على الراغبين في التقديم لـ الوظائف المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة، في مجال خدمة العملاء والمبيعات، حضور الملتقى التوظيفي في نادي الترسانة يوم السبت 6 يوليو الجاري للتقديم على الفرص المتاحة.