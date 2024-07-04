السكر بـ31 ولتر الزيت بـ50 جنيها.. استقرار أسعار السلع الغذائية (فيديو)

أكد المحاسب أسامة عزالدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الشهور الماضية، في ظل اهتمام الحكومة بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم.

الرقابة وضبط أسعار السلع الغذائية

ووجه «عزالدين» في تصريحات لـ «الوطن»، مديري إدارت التموين بضرورة الرقابة على الأسواق والمحال التجارية على مدار الساعة لضبط الأسعار والالتزام بتسعيرة موحدة، مشيرا إلى أن المديرية تتابع شن الحملات التموينية في المدن والقرى لضبط الأسواق، كما تتلقى شكاوى من المواطنين وتستجيب لهم على الفور.

أسعار السلع الغذائية

وقال أحمد عمارة أحد التجار لـ«الوطن»: إن أسعار السلع الغذائية الأساسية مستقرة وتشهد انخفاضا على مدار الأيام، لذا يوجد إقبال وزحام من المواطنين من أجل الاستفادة من التخفيضات خلال الآونة الأخيرة .

وفيما يلى يعرض «الوطن» أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها المواطنين:

- كيلو السكر 31 جنيها

- لتر الزيت 50 جنيها

- كيس المكرونة يبدأ من 11 جنيها

- كيلو المكرونة 25 جنيها

- كيلو الأرز 25 جنيها

- كيلو الأرز البلدي 27 جنيها

- كيلو الدقيق 16 جنيها

- كيلو الفول 39 جنيها

- كيلو السمنة 88 جنيها

- اللتر اللبن 38 جنيها

- كيلو العدس 45 جنيها

- كيلو الجبنة 94 جنيها

- كيلو اللانشون 100 جنيه