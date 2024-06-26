أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بالمحافظات.. تخفيض 40%

يومًا تلو الآخر، يزداد الإقبال على الشراء من المعارض والشوادر، للاستفادة من انخفاض أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بجميع المحافظات، خصوصًا السكر، والزيت، والأرز، إذ تشهد انخفاضًا بقيمة 40% مقارنة بأسعارها في مختلف المحال التجارية، والسوبر ماركت، ومحال البقالة، كما تتميز بجودتها العالية، ضمن المبادرة الـ26.

وتنشر «الوطن» قائمة أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بجميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

استمرار مبادرة كلنا واحد 2024

أعلنت وزارة الداخلية، مد فترة مبادرة كلنا واحد 2024 في كل محافظات مصر، حتى شهر أغسطس المقبل، لتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في 2148 منفذًا لمبادرة كلنا واحد في جميع محافظات مصر، منها 2031 منفذًا، و5 معارض رئيسية، و67 شادرًا، و44 معرضًا فرعيًا، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التي تنتشر في مختلف القرى والنجوع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتوفير كل احتياجاتهم من السلع الغذائية خصوصًا الأساسية منها بأسعار مخفضة.

أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024

وتأتي أسعار السلع الغذائية في مبادرة كلنا واحد 2024 بجميع المحافظات كالآتي:

سعر كيلو السكر.. 27 جنيهًا.

سعر لتر الزيت.. 50 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز عريض الحبة معبأ.. 36.95 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز رفيع الحبة معبأ.. 32.95 جنيه.

سعر كيلو مكرونة معبأ.. 29.95 جنيه.

سعر لتر حليب.. 38.95 جنيه.

سعر علبة جبنة وزن كيلو.. 71.95 جنيه.

سعر علبة فول مدمس 400 جرام.. 11.50 جنيه.

سعر ربع كيلو شاي.. 52 جنيه.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 بالمحافظات

ويمكن معرفة أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في جميع المحافظات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الضغط «هنا».

الضغط على عبارة «مبادرة كلنا واحد».

تحديد المحافظة المطلوب معرفة أماكن الفروع بها.

تحديد الفرع، ثم الانتظار قليلًا وستظهر القائمة بالكامل.