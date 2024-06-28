أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 28-6-2024 في الأسواق

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 28-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» في السطور التالية الأسعار وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ: 33.09 جنيه.

سعر كيلو الفول المعبأ: 56.73 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ: 25.56 جنيه.

سعر كيلو السكر: 27 جنيها.

سعر المكرونة المعبأة 400 جرام: 32.33 جنيه.

سعر كيلو العدس المعبأ (الصحيح) 65.32 جنيه.

سعر كيلو المكرونة السائبة: 26.4 جنيه.

سعر كيلو الشاي: 241.67 جنيه.

سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ: 67.69 جنيه.

سعر كرتونة البيض البلدي: 164.35 جنيه.

سعر كيلو الفول المعبأ المجروش: 57.36 جنيه.

سعر شاي العروسة 40 جراما: 10.85 جنيه.

سعر البيضة البلدي: 6 جنيهات.

سعر شاي ليبتون 40 جراما: 12.63 جنيه.