وزير السياحة يؤكد أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات لتحقيق المستهدفات

أجرى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، جولة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوجيه التحية للموظفين والعاملين بها، والتعرف على آليات سير العمل بالإدارات المختلفة والهيئات التابعة لها.

رافق الوزير خلال تلك الجولة كل من يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، وعدد من مستشاري ومعاوني الوزير.

ومن جهته، حرص وزير السياحة والآثار، على التحدث مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات المختلفة وعدد من العاملين بها، للتعرف بصورة أعمق على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير ذلك.

أهمية دور العنصر البشري

وأكد خلال الجولة أهمية دور العنصر البشري، مشيرًا إلى حرصه على الاستفادة من كافة الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة والهيئات التابعة لها، ومثمنًا ضرورة العمل الجماعي والمؤسسي، والتنسيق المتكامل وتضافر الجهود لاستمرار بذل مزيد من العمل لتحقيق مستهدفات الوزارة.

تطوير المتاحف والمواقع الأثرية

واستعرض الوزير الدور المنوط لأبرز الإدارات بالوزارة والهيئات التابعة لها، ومنها الهيئة المصرية للعامة للتنشيط السياحي، وأبرز الأنشطة الترويجية التي تقوم بها مثل الحملات الترويجية والرحلات التعريفية «Fam Trips»، والفعاليات والمعارض الدولية والمحلية، وكذلك استعراض أبرز ملفات العمل بالمجلس الأعلى للآثار، وما يتم للحفاظ على الآثار المصرية، وتطوير المتاحف والمواقع الأثرية والتسويق لهذه الإمكانيات السياحية والأثرية الهامة.

وحرص وزير السياحة أيضًا على الاستماع لأبرز ملامح محاور استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وما جرى لميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، واستكمال التحديث والتطوير المستمر لكل من الموقع الإلكتروني الخدمي للوزارة، والموقع الترويجي الخاص بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ومن جانبهم، هنأ العاملون بالوزير على منصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق، وأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإنجازات بالوزارة.