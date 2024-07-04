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جامعة كفر الشيخ تُساهم في تحرير 5283 مواطنا من الأمية.. خلال دورة أبريل 2024

كتب:

مصطفى عنز
02:08 م | الخميس 04 يوليو 2024
جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان، مساهمة الجامعة في تحرير 5283 مواطن من الأمية، خلال دورة أبريل 2024، بالتعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بكفر الشيخ، وذلك في إطار قيام الجامعة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار.

جامعة كفر الشيخ تلعب دورا مهما في مجال محو الأمية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة في مجال محو الأمية يظهر بوضوح، لافتةً إلى أنّ مساهمة الجامعة في نشر العلم والمعرفة وتحقيق التنوير تمثل أيضاً دوراً أساسياً في خدمة المجتمع المصري.

 

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