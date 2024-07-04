«مصر للطيران» تختتم جسرها الجوي لعودة الحجاج المصريين والأفارقة غدا

تختتم شركة مصر للطيران، التابعة لوزارة الطيران المدني، جسرها الجوي لعودة الحجاج المصريين والأفارقة من الأراضي المقدسة، بتسييرها 6 رحلات من مطار المدينة المنورة إلى «القاهرة» غدا، لنقل حجاج بعثتي وزاتي الداخلية والصحة، وحجاج قرعة الغربية، وبعثة مصر للطيران، وحجاج الترانزيت، وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

تسيير 17 رحلة جوية لعودة الحجاج اليوم

أضافت الشركة في بيان اليوم، أن الشركة تسير اليوم 17 رحلة جوية من الأراضي المقدسة لعودة الحجاج المصريين والأفارقة، بواقع 6 رحلات من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة، و3 من مطار جدة إلى مطار كوناكرى بغينيا، ورحلتين من جدة إلى مطار باماكو بمال، و6 من مطار جدة إلى مطار القاهرة.

وأشارت مصر للطيران، إلى أن الرحلات التي تسيرها الشركة اليوم، مخصصة لعودة حجاج الترانزيت وحجاج دولتي غينيا ومالي، وبعثة شركة مصر للطيران.