اعتماد نتائج شعبة «الشريعة» بكلية الدراسات الإسلامية للبنات بكفر الشيخ

اعتمد الدكتور زكي صبري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع جامعة الأزهر بمحافظة كفر الشيخ، نتائج الفرق «الثانية، والثالثة، والرابعة» شعبة «الشريعة الإسلامية» للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023 - 2024؛ تمهيدًا لإرسالها لجامعة الأزهر للمراجعة ثم إعلانها بالكلية.

إرسال النتائج إلى جامعة الأزهر للمراجعة

وأكد مصدر مسؤول بالكلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ العميد اعتمد نتائج الفرق «الثانية، والثالثة، والرابعة» شعبة «الشريعة الإسلامية» للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023 - 2024؛ وأرسل النتائج إلى جامعة الأزهر للمراجعة واعتمادها مرة أخرى من الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومن ثم إعلانها أمام الطالبات بالكلية.

وأوضح المصدر أنّ الدكتور زكي صبري كان قد اعتمد في وقت سابق نتائج الفرقتين «الثانية، والثالثة» شعبة «أصول الدين»، وإرسالها لجامعة الأزهر أيضاً للمراجعة ثم إعلانها بالكلية.

وأشار المصدر، إلى أنّ الكنترولات ما زالت تستكمل أعمال المراجعة لنتائج الفرق الدراسية الأخرى بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، للانتهاء في أقرب وقت من تصحيح أوراق امتحانات للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023 - 2024.

نشأة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ

جدير بالذكر، أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، تتبع جامعة الأزهر، وقد أُنشئت عام 2000، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000.

وتُقدم الكلية العلوم الشرعية والعربية للطالبات في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».