تجديد برتوكول التعاون المشترك بين منطقة وعظ كفر الشيخ ومديرية الشباب

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور أحمد زيدان حميدة، مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ أشرف خضر، المنسق الإعلامي بالمنطقة، لتجديد برتوكول التعاون المشترك بين منطقة وعظ كفر الشيخ ومديرية الشباب والرياضة.

بحث سُبل التعاون بين الطرفين

وتم خلال اللقاء بحث سُبل التعاون بين الطرفين، في تنفيذ الحملات التوعوية التي يُعلن عنها مجمع البحوث الإسلامية، والتي يقوم بتنفيذها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مراكز الشباب والأندية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ ورئيس لجنة الفتوى الرئيسية.

وكيل الوزارة يوجّه بفتح مراكز الشباب أمام وعاظ وواعظات الأزهر الشريف

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على الاستعداد الكامل للتعاون المشترك، موجهاً بفتح جميع مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ أمام وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، لافتاً أنّ الأزهر الشريف له مكانة كبيرة في العالم أجمع، وأنّه يجب الوقوف بجانب جميع أطياف المجتمع حتى يتم الارتقاء بهم أخلاقياً، وفكرياً، وثقافياً.

ومن جانبه، أشاد عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، بدور وعاظ الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين بالوسطية والاعتدال، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب، وتبصيرهم بالمخاطر المعاصرة، لاسيما تقويم أخلاق الشباب والفتيات وتأصيلها في المجتمع المحيط بهم.