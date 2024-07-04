أول تصريح لمحافظ السويس: «وقت إضافي للعمل» لتحسين الخدمات للمواطنين

أكد اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس، أنه سيعمل على تحسين جميع الخدمات المقدمة للمواطن، وخاصة محدودي الدخل من خلال خطة سيجري العمل عليها بدءًا من اليوم الخميس لتنفيذها طوال فترة تواجده.

وقال الشاذلي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فور وصوله إلى ديوان عام محافظة السويس، اليوم الخميس (أول يوم عمل له بعد حلف اليمين أمس) بعد تعيينه ضمن حركة المحافظين 2024: «سنعمل على تحقيق أفضل الخدمات في كافة المجالات حتى لو اضطررنا للعمل ساعات إضافية يوميا مقابل الوصول لإرضاء المواطن السويسي وهذا هو سبب وجودي هنا».

محافظ السويس: الوصول للجودة يلزمه اتقان للعمل

وشدد محافظ السويس، فور وصوله ديوان المحافظة، على أن الوصول بالخدمات إلى جودة تليق بالمواطن لابد أن يسبقه اتقان في العمل، مشيرا إلى أنه سيجري إعداد فرق مسؤولة عن قياس رضا المواطنين بشكل دوري للتأكد من وصول الخدمات إلى مستحقيها وضمان رضائهم عن مستوى الخدمات.

وأضاف اللواء طارق الشاذلي خلال لقائه بعض العاملين بالمحافظة، أن الفريق أول عبد المجيد صقر محافظ السويس السابق، ترك «بصمة واضحة في المحافظة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية»، مشيرا إلى أنه سيُكمل ما بقي من مشروعات بدأت في عهده.

وكشف الشاذلي عن أنه عقد اجتماعا مع الجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة للتعرف بهم، مع ضرورة عقد المزيد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة للوقوف على جميع مشكلات المحافظة والعمل على حلها.