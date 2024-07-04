«حياة كريمة» تكشف آخر موعد للتقديم بمسابقة «Save Watt» لأفكار ترشيد الطاقة

قالت بثينة مصطفى، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة أطلقت مسابقة «Save Watt» لاكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لترشيد الطاقة، في ظل الأزمات التي يواجهها العالم بسبب الاستهلاك المتزايد للطاقة، ومع استمرار مصر والعالم في البحث عن حلول لترشيد الكهرباء.

وقالت المتحدث الرسمي لحياة كريمة، في تصريح لـ«الوطن»، إن مبادرة ترشيد استهلاك الطاقة التي أطلقتها المؤسسة، تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير»، تستهدف رفع الوعي عن أهمية ترشيد الطاقة، وتشجع كل الفئات في مصر سواء الأفراد، الأسر، أو الشركات والمؤسسات المختلفة، نحو اتخاذ خطوة لتحسين البيئة.

وأشارت «مصطفى» إلى إطلاق حملات إعلامية وتوعوية عن توفير الكهرباء والمياه والحفاظ على البيئة والتشجير، برامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب، مبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء، مسابقات بجوائز للفئات التي تقدم حلول مبتكرة تساعد على توفير أكبر قدر من الطاقة، مشيرة إلى أن اليوم، هو آخر موعد للتقديم في مسابقة «Save Watt»، من خلال الرابط الخاص بها

https://hayakarima.com/andm-lna/apply/10?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1kWFOdq5Ld_fuNj5LdgLsTa3STWoopMhE66u8X8Vv0c8c9YNjxiHBlm8U_aem_heWvI5u62XCYmuPqnSg48g.