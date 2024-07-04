ترخيص 37 معملا صحيا جديدا بكفر الشيخ

وافقت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، على ترخيص 37 معملاً من أصل 45 تقدموا بطلبات الترخيص، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات الصحية.

ترخيص 37 معملاً من أصل 45 معملاً تقدموا بطلبات الترخيص

ووفق بيان للمديرية، فقد نفذت لجنة المعامل القادمة من وزارة الصحة زيارات ميدانية خلال الأيام الماضية لمعاينة هذه المعامل، والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المطلوبة، وذلك بمشاركة الدكتور أحمد الجمل، مسؤول ملف المعامل بإدارة العلاج الحر بكفر الشيخ، مما ساهم في تسهيل إجراءات الترخيص.

في هذا السياق، أعرب الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، عن امتنانه العميق للدكتورة رشا زعتر، رئيس وحدة التراخيص الطبية بوزارة الصحة، والدكتورة نانسي الجندي، مدير إدارة المعامل بالوزارة، على دعمهما الكبير وتعاونهما المثمر الذي كان له دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز.

تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين

وأوضح وكيل الوزارة أنّ هذا النجاح يؤكد التزام مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين، وتواكب التطورات الحديثة في المجال الطبي، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والسلامة في كافة المنشآت الصحية، لافتاً إلى أنّ هذا الإنجاز يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة لجميع المواطنين.