رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة... اعرف موعد الإجازة

يستعد ملايين المسلمين حول العالم للاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة، التي توافق ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة، لنشر الدعوة، ومن المقرر أن يحل أولى أيام العام الهجري الجديد يوم الأحد 7 يوليو الجاري، إلا إن الإجازة الرسمية ستكون في يومٍ آخر.

ويبحث العديد من الأشخاص على عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة، لمشاركتها مع الغير وإرسالها للأحباب والأصدقاء.

تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، مجموعة عبارات تهنئة رأس السنة الهجرية الجديدة، على النحو التالي:

- كل عام وأنتم بخير أصدقائي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وأعادها الله عليكم بما يسر قلوبكم ويجبر خواطركم ويسعدكم.

- كل عام وأنتم بخير، عام هجري سعيد عليكم وعلى جميع المسلمين.

- عام هجري جديد مبارك، نسأل الله أن يمنحنا فيه العافية والتوفيق.

- مباركٌ للجميع قدوم العام الهجري الجديد، وأقول لكم في هذه السنة الهجرية الجديدة، أدام الله تعالى عليكم النّعم، ورزقكم من فضله، وحقّق لكم ما تريدون، وجعل جميع أحلامكم حقيقةً وواقع.

- كل عام وأنتم بالف خير وسلامة، عام هجري سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية.

- في العام الهجري الجديد، بارك الله فيكم وعافاكم وأبعد عنكم كل شر.

- أطيب التمنيات بعام هجري جديد مليء بالإنجازات والنجاحات المديدة.

- نسأل الله أن يجعل هذا العام الهجري عام فاتحة خير ونصر للإسلام والمسلمين.

- كل عام وأنتم أقرب إلى الله، عام هجري مبارك عليكم وعلى أحبابكم.

- مع حلول العام الهجري الجديد، نرجو من الله أن تنعموا بالخير والصحة والسلام والسعادة.

- أسأل الله أن يجعل هذه السنة الجديدة مليئة بالخيرات والبركات، وأن يحقق لك فيها كل ما تتمنوا.

- في ذكرى هجرة المصطفى، نجدد العهد والوعد، ونرسل إليكم أسمى التهاني

- نتمنى لكم عاما جديدًا يحمل في طياته كل الخير والسعادة، وأن تحققوا فيه كل آمالكم وأحلامكم، كل عام وأنتم بخير.

- بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، أبعث لكم أحر التهاني وأطيب الأماني

- أتمنى لكم جميعاً سنة هجرية جديدة مزدهرة ومباركة، وأتمنى لكم عامًا ناجحًا ومثمراً، عام هجري سعيد.

- كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس العام الهجري الجديد، وأعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات يا أغلى الناس على القلب.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة

ومن المقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة، يوم الخميس 11 يوليو 2024، بدلًا عن يوم الأحد الذي يوافق الأول من شهر الله المحرم وفقا للحسابات الفلكية التي كشفت عنها الأجندة الرسمية للعطلات والإجازات الرسمية للعام 2024، الصادرة عن الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.