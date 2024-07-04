اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «مدبولي»: بناء الإنسان على رأس اهتمامات الحكومة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- أول يوم عمل للحكومة.. الأولوية للمواطن.. تكليفات بتحسين الأحوال المعيشية والسيطرة على أسعار السلع

- الرئيس: نعمل لترسيخ دولة القانون القائمة على العدل

- السيسي يشهد أداء اليمين لـ«عبود» رئيسا لمجلس الدولة و«سليمان» لـ«النيابة الإدارية»

- «مدبولي»: بناء الإنسان على رأس اهتمامات الحكومة وملفات الصحة والتعليم والثقافة أهم التحديات

- رئيس الوزراء: حل أزمة الدولار بصورة نهائية.. ونعمل على تدبير الموارد المالية لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

- الاحتلال يواصل قتل الفلسطينيين.. واستشهاد وإصابة العشرات

- «الأمم المتحدة»: أكثر من 37 ألف شخص قُتلوا فى غزة.. وإسرائيل تدرس رد «حماس» على اقتراح وقف إطلاق النار

- مصر تشارك فى اجتماع لجنة التنسيق المعنية بمكافحة الاحتكار لـ«البريكس»

الصفحة الثانية

- أول يوم عمل للوزراء: تحسين الخدمات والأحوال المعيشية للمواطنين أولوية

- «الصحة»: النهوض بالتنمية البشرية وحوكمة القطاع لتقديم خدمات بجودة عالية.. و«الإسكان»: إعداد كوادر شابة وتوطين التكنولوجيات الحديثة

- «التنمية المحلية»: السيطرة على أسعار السلع والتصدى للتعديات وتسكين الوحدات الجاهزة.. و«الرى»: مواكبة التغيرات المناخية وتعظيم الموارد المائية

- والمحافظون: رضا المواطن وحصر المشكلات وحلها تنفيذاً لتكليفات الرئيس

- القليوبية: التحول الرقمى يسهم فى تحسين الخدمات.. وقنا: تخفيف المعاناة عن الأهالى.. وبنى سويف: التركيز على تحسين القطاعات الحيوية

- مستشار وزير التنمية المحلية السابق: دور المحافظين مهم فى دعم الاستثمارات لزيادة الإنتاج

- نحتاج إلى انتخابات المحليات لأن المجالس المحلية تلعب دور الوسيط بين المواطن والمسئول التنفيذى

- سحر الجعارة تكتب: «مايا».. شقيقة المصريات

الصفحة الثالثة

- «مدبولى»: الأمن القومى وبناء الإنسان أهم أهدافنا مع استمرار الإصلاح الاقتصادى وتعظيم الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

- رئيس الوزراء: التنمية الصناعية من أهم ملفات الوزراء.. ودمج قطاع التجارة الخارجية مع الاستثمار يستهدف الترويج لمصر فى الخارج والداخل.. ونعمل بجد على إنهاء أزمة الكهرباء ونتحرك فى كل الاتجاهات لتدبير الموارد المالية المطلوبة.. والدولة قادرة على الوصول لـ٣٠ مليون سائح فى عام ٢٠٢٨

- الحكومة تبدأ بحث مشاكل توفير السلع وانقطاع الكهرباء

- وتوجيهات بتوفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية

- تكليفات رئاسية بإدخال قدرات كبيرة من الطاقة للمحطات.. و«مدبولى» يكلف وزيرى الكهرباء والبترول بحل نهائى للأزمة

- «مدبولى»: خطة عمل مع الأجهزة المعنية لمتابعة توافر المنتجات وتشديد الرقابة على الأسواق

- الاثنين المقبل.. مجلس النواب يستقبل الحكومة الجديدة لعرض برنامجها

- مصادر: البرنامج يرتكز على مخرجات الحوار الوطنى.. والدستور ألزم رئيس الوزراء بتقديم برنامج حكومته خلال 20 يوماً من تاريخ إعلان التشكيل

الصفحة الرابعة

- «المختصر.. المفيد».. «الوطن» تواصل المراجعات النهائية للثانوية العامة «مادة الكيمياء»

الصفحة الخامسة

- المراجعة النهائية لـ«مادة الجغرافيا»

الصفحة السادسة

- محمد عبدالحافظ: انتخابات بايدن - ترامب.. سلطة شاخت فى مواقعها

- محمد مصطفى أبوشامة: حكومة ٣ يوليو.. وفلسفة التغيير

- نور الدين القلعاوى: حكومة لبناء الإنسان

- وائل سعد: حكومة تغيير الواقع

- بلال الدوى: «الأيدى المرتعشة» لا تصنع المستقبل

- د. خديجة حمودة تكتب: الأطفال إن جاعوا زنّوا وإن شبعوا غنّوا!

الصفحة السابعة

- الأزمة انتهت.. «بوطيب» يوافق على تقسيط مستحقاته مع الزمالك و«جوميز» يهدد كبار لاعبى الفريق بعد التعادل مع فاركو

- النجاة من الهبوط.. منافسة ساخنة بدورى NILE للبقاء فى الأضواء الموسم المقبل

- صدمة وفرصة.. «كولر» يرفض عودة 3 لاعبين للأهلى ويبحث عودة «كهربا» أمام «الطلائع»

- البقاء للأقوى.. نهائى مبكر بين ألمانيا وإسبانيا بربع نهائى يورو 2024.. وصدام خاص بين «رونالدو ومبابى» فى موقعة البرتغال وفرنسا

الصفحة الثامنة

- الوطن غالي