انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء غدًا

تنطلق الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء AGFF، غدا الجمعة، وهو أول مهرجان سينمائي من نوعه تستضيفه عروس المتوسط، وذلك بمتحف الإسكندرية القومي.

تقول نور حازم منسق المهرجان، إن مهرجان الإسكندرية للسينما الخضراء فرصة كبيرة لاحتضان المواهب الشابة وأصحاب الفكر الإبداعي، لمزيد من التواصل مع جمهور الإسكندرية لنشر الوعي البيئي وإلهام العمل الهادف لما يُشكل من تأثير إيجابي لمجابهة التغيرات المناخية.

أكثر من 30 فيلما قصيرا

وأشارت نور حازم في بيان، إلى أن الدورة الأولى من مهرجان السينما الخضراء، مخصصة لعرض أكثر من 30 فيلما قصيرا متعلقا بالانتقال الأخضر العادل، لدعم صانعي وصانعات الأفلام الخضراء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه الفن في زيادة الوعي البيئي إذ أصبحنا في أمس الحاجة لدعم بيئتنا بالفكر الأخضر المستدام.

منظمات تدعم المهرجان

وأوضحت أن مهرجان AGFF منظم من قِبل Banlastic Egypt ومشروع Upstage، برعاية عديد من المنظمات المؤثرة بيئيا بما في ذلك: GlobalGreen Grants و Les têtes de l'art وبالتعاون مع المؤسسة الثقافية الأوروبية ومعهد جوته، المركز الثقافي الفرنسي، ومتحف الإسكندرية القومي.