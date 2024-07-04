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رئيس نقابة البترول: حقوق العاملين دائما محل تقدير وعناية ونعمل على تلبيتها

كتب:

سهيلة هاني
07:39 م | الخميس 04 يوليو 2024
أحمد السروجي

أحمد السروجي

قال المحاسب أحمد السروجي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن باب النقابة العامة مفتوح للجميع، ويرحب بجميع المقترحات التي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للنقابة لخدمة العاملين وتوفير حياة كريمة لهم، وخدمات حقيقية على أرض الواقع.

حقوق العاملين في قطاع البترول

وأضاف السروجي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، سنسعى جاهدين لإستكمال الملفات التي كانت تتبناها النقابة في وجود محمد جبران قبل اختياره وزيرا للعمل، وأن حقوق العاملين دائما محل تقدير وعناية ونعمل على تلبيتها ومساندتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير، لمحمد جبران، لما قدمه من عطاء وإنجازات غير مسبوقة، وتحقيق طفرة تنموية شاملة بالنقابة و للعاملين بقطاع البترول، فضلا عن حرصه على التعاون المستمر مع التنظيم النقابي لأجل صالح العمل والعاملين، وثقته في اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات وقرارات تتعلق بحقوق العاملين وتحقق مصالحهم.

وشدد على حرص النقابة العامة للبترول وسعيها الدائم للتعاون والعمل من أجل تحقيق آمال العاملين المشروعة لدفعهم الى مزيد من الجهد والعرق لزيادة الإنتاج لخدمة الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي لـ النقابة العامة للعاملين بالبترول، ظهر اليوم، الخميس الرابع من يوليو 2024، لإجراء انتخابات خاصة باختيار قائم بأعمال رئيس النقابة، خلفا لـ محمد جبران رئيس النقابة السابق، رئيس اتحاد العمال، بعد توليه حقيبة وزارة العمل وحلف اليمين ضمن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وشهد الاجتماع اختيار المحاسب أحمد السروجي بالإجماع رئيسا للنقابة العامة، وحصلت عايدة محي الدين، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، رئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على منصب الأمين العام لنقابة البترول، من خلال الانتخابات الداخلية بالاجتماع.

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بقلم سهيلة هاني