وفد نقابة البترول في ضيافة اتحاد عمال الشغل التونسي لتبادل الخبرات

التقى المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، والوفد المرافق له، نور الدين الطبوبي، رئيس اتحاد عمال تونس للشغل، وسلوان السميري رئيس النقابة العامة للبترول بتونس، وأبناء سليمان بن جميع شهيد انفجار رادس، على هامش زيارته لتونس لبحث التعاون بين الجانبين وتدعيم التنسيق بين النقابة العامة للعاملين بالبترول والاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية.

وتناول اللقاء حضور ندوة تكوينية قطاعية بعنوان «الصحة والسلامة المهنية في قطاع النفط والمواد الكيمياوية» إجراءات الوقاية والتوقي من المخاطر بين وعي العمال وتوفير إمكانيات قانون التقاعد في القطاعين العام والخاص، والتي تنظمها الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية.

نقابة البترول

وجرى الاتفاق خلال الزيارة على تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية بين الطرفين من خلال التنسيق في مجالات التدريب والتثقيف وتقديم الدعم في الخبرات المختلفة، ما يعود بالنفع على الطرفين.

ودعا المحاسب أحمد السروجي، الأمين العام لنقابة البترول، القيادات النقابية في تونس إلى زيارة مصر، لمشاهدة ما يحظى به عمال مصر من حقوق وحريات تقرها جميع التشريعات الوطنية.

وبحث الوفد المصري خلال الزيارة، سبل التعاون بين الجانبين وتدعيم التنسيق بين النقابة العامة للبترول، واتحاد عمال تونس للشغل.

وأكد السروجي أنّ اللقاءات تأتي في إطار تبني النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر استراتيجية عمل قائمة على دعم ومساندة أواصر التعاون مع الدول العربية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية بتدعيم التعاون مع الأشقاء العرب في مختلف المجالات.