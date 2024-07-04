طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت البارد.. حضريه بخطوات سريعة

الكريم كراميل من الحلوى الشهيرة التي يحبها كثيرون لما يتميز به من مذاق لذيذ وخفيف، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت البارد بخطوات بسيطة وسريعة في المنزل لتقديمه لأفراد أسرتها، وهذا ما نستعرضه في التقرير التالي.

بحسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها عبر برنامجها «على قد الأيد» بقناة سي بي سي، نُقدم طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت البارد، كالتالي:

طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت البارد

مقادير كريم كراميل بالبسكويت:

1 ونصف لتر لبن.

2 باكو كريم كراميل.

3 باكو كبير بسكوت سادة.

طريقة تحضير كريم كراميل بالبسكويت:

سخني اللبن ثم أضيفي 2 باكو كريم كراميل مذوب في لبن ثم قلبي حتى الغليان وارفعيه.

رصي بسكويت في قاع البيركس، ثم أضيفي خليط الكريم كراميل.

ادخلي الخليط في الثلاجة حتى يتماسك ثم ضعي 2 باكو كراميل على الوجه وقدميه.

طريقة عمل الكريم كراميل

وهناك طريقة أخرى لعمل الكريم كراميل بالبيض فى المنزل نستعرض خطواتها كالتالي:

مقادير الكراميل:

¾ كوب سكر.

كوب ماء بارد.

مقادير طبقة الكريم:

½ كوب سكر.

300 مل قشطة.

كوب ونصف حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

6 بيضات.

طريقة التحضير: