طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت البارد.. حضريه بخطوات سريعة
كتب:
آية الله الجافي
07:45 م | الخميس 04 يوليو 2024
طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت البارد
الكريم كراميل من الحلوى الشهيرة التي يحبها كثيرون لما يتميز به من مذاق لذيذ وخفيف، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت البارد بخطوات بسيطة وسريعة في المنزل لتقديمه لأفراد أسرتها، وهذا ما نستعرضه في التقرير التالي.
بحسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها عبر برنامجها «على قد الأيد» بقناة سي بي سي، نُقدم طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت البارد، كالتالي:
طريقة عمل الكريم كراميل بالبسكويت البارد
مقادير كريم كراميل بالبسكويت:
- 1 ونصف لتر لبن.
- 2 باكو كريم كراميل.
- 3 باكو كبير بسكوت سادة.
طريقة تحضير كريم كراميل بالبسكويت:
- سخني اللبن ثم أضيفي 2 باكو كريم كراميل مذوب في لبن ثم قلبي حتى الغليان وارفعيه.
- رصي بسكويت في قاع البيركس، ثم أضيفي خليط الكريم كراميل.
- ادخلي الخليط في الثلاجة حتى يتماسك ثم ضعي 2 باكو كراميل على الوجه وقدميه.
طريقة عمل الكريم كراميل
وهناك طريقة أخرى لعمل الكريم كراميل بالبيض فى المنزل نستعرض خطواتها كالتالي:
مقادير الكراميل:
- ¾ كوب سكر.
- كوب ماء بارد.
مقادير طبقة الكريم:
- ½ كوب سكر.
- 300 مل قشطة.
- كوب ونصف حليب.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 6 بيضات.
طريقة التحضير:
- ضعي السكر والماء في قدر على نار هادئة لتحضير الكراميل، وحركي لمدة 5 دقائق حتى يذوب السكر وتمتزج المكونات.
- أخفضي النار واتركي المكونات تغلي لمدة 5 دقائق ثم اسكبي الكراميل في 6 قوالب عميقة وضعيها جانبًا لتبرد.
- اخفقي البيض مع الفانيليا ثم السكر حتى تمتزج المكونات لتحضير الكريم كراميل.
- سخني القشطة والحليب في قدر على نار متوسطّة وحركي المكونات لمدة 8 دقائق حتى تغلي جيدًا.
- اخلطي خليط القشطة والحليب مع خليط البيض والسكر في وعاء كبير ووزعي المزيج على القوالب فوق الكراميل.
- ضعي القوالب في صينية فرن مغمورة بالماء المغلي حتى يصل على مستوى نصف حجم القالب ثم اخبزيها لمدة 30 دقيقة.
- اخرجي القوالب من الفرن واتركيها جانبا لتبرد ثم ضعيها في الثلاجة لتتجمد.
- حددي أطراف القوالب بالسكين عند التقديم ثم اقلبيها في 6 أطباق صغيرة وقدميها باردة .