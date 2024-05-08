طريقة عمل بسكويت العسل الأسود في 20 دقيقة.. وصفة على أد الإيد

بسكويت العسل الأسود من الأنواع المختلفة الذي يمكن للأمهات تحضيره لأفراد أسرتها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، لتناوله كوجبة خفيفة مع الشاي أو النسكافيه أو أي مشروب ساخن، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل بسكويت العسل الأسود بالتفصيل.

يُمكن لربة المنزل تحضير بسكويت العسل الأسود بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 20 دقائق في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

مكونات بسكويت العسل الأسود

3 أكواب دقيق.

1 كوب سكر.

½ كوب عسل أسود.

ملعقة صغيرة ونصف قرفة مطحونة.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب زيت.

1 بيضة كبيرة مخفوقة.

نصف كوب ماء.

خطوات عمل البسكويت بالعسل الأسود

ضعي الدقيق والقرفة والبيكنج بودر والسكر والملح في وعاء عميق ويتم خلطهم معاً.

ضيفي الزيت إلى المكونات الجافة، وافركي باليد جيداً حتى يتجانس معهم.

ضيفي العسل الأسود إلى الخليط واعجنيه جيدًا مع العجينة حتى يتجانس معها.

ضيفي إلى باقي المكونات بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى تصبح عجينة ناعمة سهلة التشكيل.

غطي العجين بفوطة نظيفة واتركيه 15 دقيقة في درجة حرارة الغرفة حتى يرتاح.