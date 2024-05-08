طريقة عمل بسكويت العسل الأسود في 20 دقيقة.. وصفة على أد الإيد
كتب:
آية الله الجافي
10:26 م | الأربعاء 08 مايو 2024
بسكويت العسل الأسود
بسكويت العسل الأسود من الأنواع المختلفة الذي يمكن للأمهات تحضيره لأفراد أسرتها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، لتناوله كوجبة خفيفة مع الشاي أو النسكافيه أو أي مشروب ساخن، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل بسكويت العسل الأسود بالتفصيل.
يُمكن لربة المنزل تحضير بسكويت العسل الأسود بخطوات بسيطة في وقت لا يتعدى 20 دقائق في البيت، حسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر شاشة «سي بي سي سفرة».
مكونات بسكويت العسل الأسود
- 3 أكواب دقيق.
- 1 كوب سكر.
- ½ كوب عسل أسود.
- ملعقة صغيرة ونصف قرفة مطحونة.
- ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح.
- 1 كوب زيت.
- 1 بيضة كبيرة مخفوقة.
- نصف كوب ماء.
خطوات عمل البسكويت بالعسل الأسود
- ضعي الدقيق والقرفة والبيكنج بودر والسكر والملح في وعاء عميق ويتم خلطهم معاً.
- ضيفي الزيت إلى المكونات الجافة، وافركي باليد جيداً حتى يتجانس معهم.
- ضيفي العسل الأسود إلى الخليط واعجنيه جيدًا مع العجينة حتى يتجانس معها.
- ضيفي إلى باقي المكونات بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى تصبح عجينة ناعمة سهلة التشكيل.
- غطي العجين بفوطة نظيفة واتركيه 15 دقيقة في درجة حرارة الغرفة حتى يرتاح.
- سخني الفرن على درجه حرارة متوسطة ثم ادهني الصواني بالزيت.
- قطعي العجين بقطاعه دائرية لعمل البسكويت على شكل دوائر.
- رصي البسكويت في صواني الفرن واتركي مسافة بين كل واحدة، وبعد ذلك ادهني الوجه بالبيضة المخفوقة.
- اتركي البسكويت في الفرن على درجة حراره متوسطه لمدة 15 دقيقه حتى يصبح ذهبي اللون.
- اخرجي البسكويت من الفرن واتركيه يبرد ثم قدميه بارداً.