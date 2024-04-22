أسرع طريقة لعمل كريم كراميل في المنزل.. «مش هتاخد وقت»

الكريم كراميل من الحلويات سريعة التحضير، وتتميز بأنها خفيفة في تناولها، خاصة على الفطار أو العشاء أو تقديمها في العزومات بجانب كوب شاي، وترغب الأمهات في تحضيرها لتفوح رائحتها الشهية في أرجاء المنزل، أو إعدادها مع أطفالهن لقضاء وقت معهم وإسعادهم، ونقدم لكِ وصفة الكريم كراميل زي المحلات بمكونات مفاجأة، على خطى الشيف غادة التلي في برنامجها «زعفران وفانيلا» على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكريم كراميل

المقادير:

نصف كيلو كريمة خفق سائلة.

نصف كيلو لبن.

5 بيضات.

نصف كوب سكر.

فانيلا سائلة.

للكراميل.

150 جم سكر أبيض.

خطوات سهلة لعمل كريم كراميل

- الخطوة الأولى: قومي بإذابة كوب من السكر لعمل الكراميل على نار هادئة في إناء، حتى الوصول للكراميل، وصبي جزء كبير من الكراميل في إناء أخر في الفرن، ويترك ليبرد في نفس إناء الكراميل.

- الخطوة الثانية: صبي اللبن مع السكر والكريمة وقلبيه جيدًا على نار هادية، مع مراعاة عدم الوصول لدرجة الغليان، وفي إناء آخر قلبي البيض بالمضرب اليدوي بهدوء، وضيفي الفانيليا ورشة الملح.

- الخطوة الثالثة: صبي الخليط السابق على البيض مع التقليب، وضيفي الخليط في إناء الفرن، مع وضع الإناء تحت فوطة مطبخ في صينية بها ماء، الآن قومي بإدخاله الفرن على نار هادئة جدًا 160 درجة حتى يتماسك الخليط.