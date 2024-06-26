«النقل»: وصول 16 عربة قطارات مكيفة إلى ميناء الإسكندرية

أعلنت وزارة النقل وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية آتية من المجر، بإجمالي 16 عربة ثالثة مكيفة إلى ميناء الإسكندرية، ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده منذ بداية توقيع الصفقة إلى 946 عربة، على أنّ يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات ليتم إدخالها الخدمة تباعًا.

انتظام جداول التشغيل

وأوضحت أنّ الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة، وتوفير الإمكانيات كافة للارتقاء به وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية العالمية.

وأشارت إلى أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل، وأنّ العربات الجديدة ستدخل إلى الخدمة تباعا وجدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، إذ تأتي الصفقة في إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقي العربات المتبقية من إجمالي صفقة الـ1350 عربة سكة حديد جديدة وتعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ هيئة سكك حديد مصر.

وفي السياق ذاته، أعلنت وصول 4 ماكينات لصيانة وتجديد السكة «عدد 2 ماكينة دك تفريعات + 2 ماكينة تشكيل بازلت» إلى ميناء الإسكندرية من أحدث الطرازات الموجودة في العالم، وذلك وفقًا للتعاقد المبرم بين هيئة السكك الحديدية وشركة بلاسر النمساوية في إطار خطة تطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، ومن أهمها تجديدات وصيانة السكة.

رفع كفاءة خطوط الهيئة

وستساهم الماكينات في زيادة أسطول الماكينات المملوكة لدى الهيئة، مما يعمل على رفع كفاءة خطوط الهيئة وزيادة معدلات الإنتاج لأعمال الصيانة والتجديدات بالخطوط، وتحقيق معدلات الأمان المطلوبة لمسير القطارات وتقليل زمن الرحلة ورفع كفاءة المسير للوحدات المتحركة.