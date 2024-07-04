«تعليم الجيزة» تعلن جداول امتحانات الدور الثاني لطلاب «الإعدادية والثانوية»

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم، موعد امتحانات الدور الثاني بمراحل التعليم المختلفة للصفوف النقل «الابتدائية والإعدادية» والشهادة الإعدادية والثانوي العام والفني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، في بيان صحفي، أن امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية تبدأ خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 22 يوليو وحتى يوم الخميس 1 اغسطس 2024 وفقا للجداول المعدة من قبل المديرية وموحدة بجميع الإدارات التعليمية.