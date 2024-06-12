مدير «تعليم الجيزة» يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات

تابع أشرف سلومة وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بتعليم الجيزة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام.

وصرح «سلومة»، في بيان، اليوم الأربعاء، بأن عدد الطلاب المتقدمين اليوم لامتحان مادة الاقتصاد 76 ألفا و685 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%، كما كان عدد المتقدمين في مادة الإحصاء 76 ألفا و459 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99%، وبالنسبة لمدارس المكفوفين فقد أدى الطلاب امتحانهم اليوم في مادة التربية الوطنية بنسبة حضور 95.7% هذا ولم ترصد غرفة العمليات أية معوقات داخل اللجان اليوم.

عدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الالكترونية

وأكد وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، وتعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول والأجهزة الالكترونية حتى وإن كان الهاتف مغلقًا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، مؤكدا أنه طبقا لتعليمات وزير التربية والتعليم أن القلم المستخدم في الإجابات هو القلم الجاف الأزرق فقط، وكذلك لابد من التأكد من تطابق رقم نموذج ورقة الأسئلة لنموذج ورقة الإجابة للطالب حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.

غرفة عمليات طوارئ

وأشار إلى أن مديرية الصحة بالجيزة، قامت بالمشاركة مع مديرية التربية والتعليم في غرفة عمليات طوارئ امتحانات الثانوية العامة، للمتابعة والإشراف على سير الامتحانات، حيث تم تسكين فريق طبي بكل لجنة وتجهيزها بأدوية طوارئ وجهاز ضغط وتيرمومتر حرارة للتعامل مع الطوارئ كما تم تجهيز فريق طبي طائر مكون من طبيب بشري وممرضة داخل الوحدات الصحية للتوجه للجان في حالة حدوث أي طارئ.