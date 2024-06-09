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مدير «تعليم الجيزة» يتابع استعدادات انطلاق امتحانات الثانوية العامة

كتب:

سلامة عامر
03:59 م | الأحد 09 يونيو 2024
مدير مديرية التربية والتعليم خلال جولته

مدير مديرية التربية والتعليم خلال جولته

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لجنتي مدرسة طه حسين الابتدائية ومدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار الثانوية التابعتان لإدارة العمرانية التعليمية، استعدادا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

تعليق كشوف المناداة على أبواب اللجان

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم خلال زيارته، على كفاءة الإضاءة والتهوية الجيدة وتشغيل المراوح ونظافة دورات المياه، وتواجد الزائرة الصحية بكل لجنة وتعليق كشوف المناداة على أبواب اللجان لمعرفة كل طالب لجنته، وتم التنبيه على ملاءمة الديسكات للمرحلة الثانوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لراحة وسلامة الطلاب وزيادة الإضاءة باللجان.

اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية

وشدد على النظافة العامة والتعقيم، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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