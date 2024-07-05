«الأرصاد» تكشف أفضل وقت للخروج والفسح وتحذر من 5 ساعات

أجواء حارّة تمر بها البلاد في الفترة الحالية، مع عدد من الظواهر الجوية، التي تستوجب التعامل معها بحذر تام، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

احذر الخروج في هذا التوقيت على مدار اليوم

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، والتي يصاحبها حركة رياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.

أشار محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية لـ«الوطن»، أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ وخاصة وقت الذروة بداية من الـ12 ظهرًا حتى الـ5 عصرًا، فإنه يستحسن الخروج بعد ذلك الوقت على مدار اليوم، لأن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي، إلى جانب تسجيل درجة الحرارة العظمى في تلك الفترة: «يفضل الخروج بعد الـ5 عصرًا والتوجه إلى الأماكن المكشوفة».

عودة لارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين

وتوقع «القياتي» عودة تدريجية لارتفاع درجات الحرارة، بداية من الاثنين المقبل، خاصة بعد ما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ونصح بالعديد من الأمور التي وجب على المواطن فعلها للتعامل مع الطقس السيئ ويمكن إيضاحها فيما يلي: