عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بقيم تصل لـ3 درجات مئوية، وخاصة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

حالة الطقس غدا والظواهر الجوية

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، ويكون مائلاً للحرارة والرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة والرطوبة على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح المعتدلة أحيانا على أغلب الأنحاء، ويصل متوسط الرطوبة على القاهرة والوجه البحري 80% بينما تصل 90% على السواحل الشمالية، ويقل تأثيرها على شمال وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا الجمعة

وتأتي درجات الحرارة غدا الجمعة كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.