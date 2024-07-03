«الأرصاد»: ارتفاع جديد في درجات الحرارة على محافظات الصعيد وسيناء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم، على محافظات سيناء، وشمال ووسط وجنوب الصعيد، إذ يسود طقس شديد الحرارة خلال النهار، وطقس حار مع بداية ساعات المساء.

ارتفاع جديد في الحرارة على الصعيد وسيناء

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أنّ الطقس سيظل مشمسًا طوال ساعات النهار على مدن ومحافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد وسيناء، في حين تشهد مدن وسط سيناء نشاطًا للرياح الشمالية الغربية بسرعات تصل إلى 34 كيلومترا في الساعة، في حين يسود طقس شديد الحرارة نهارًا مع انخفاض نسب الرطوبة.

درجات الحرارة اليوم على محافظات شمال ووسط الصعيد

الفيوم: الحرارة العظمى 37 المحسوسة 39.

بني سويف: العظمى 38 المحسوسة 40.

المنيا: العظمى 39 المحسوسة 41.

أسيوط: العظمى 40 المحسوسة 42.

سوهاج: العظمى 41 المحسوسة 42.

درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد

قنا: الحرارة العظمى 42 المحسوسة 43.

الأقصر: العظمى 42 المحسوسة 43.

أسوان: العظمى 43 المحسوسة 44

الوادي الجديد: العظمى 41 المحسوسة 42

أبو سمبل: العظمى 43 المحسوسة 44

درجات الحرارة اليوم على جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: العظمى 39 المحسوسة 41

الغردقة: العظمى 40 المحسوسة 43

سفاجا: العظمى 41 المحسوسة 44

مرسى علم: العظمى 40 المحسوسة 43

شلاتين: العظمى 39 المحسوسة 42

أبو رماد: العظمى 38 المحسوسة 41

رأس غارب: العظمى 38 المحسوسة 41