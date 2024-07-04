تفاصيل عمل اليوم الأول للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.. الطرق أولوية

بدأت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، عملها داخل ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، مؤكدة على ترتيب الأولويات والملفات بما يتوافق مع احتياجات المواطن بشكل رئيسي.

محافظ البحيرة تعقد اجتماعا بديوان المحافظة

وتضمنت تفاصيل عمل اليوم للدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة إطلاق برامج خدمات ميكنة لخدمة أهالي البحيرة، إذ عقدت اجتماعا مع العاملين بديوان عام المحافظة في أول أيام عملها، وأجرت جولة تفقدية لإدارة شبكات المرافق والتحول الرقمى وشبكة الطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير العمل.

اهتمام محافظ البحيرة بالطرق

ولاحظت محافظ البحيرة وجود عدد من الشكاوى بقطاع الطرق، مؤكدة ضرورة الإسراع في عمل منظومة محدثة بكل الطرق الرئيسية سواء التي تربط بين المدن وبعضها البعض أو التي تربط بين المدن والقرى.

كما شددت على محافظ البحيرة وضع معايير لتقييم الطرق التى توجد بها مشكلات من حيث حالة الطريق والإنارة العامة وغيرها من المحددات وبحث آلية التدخل لحل تلك المشكلات.

كانت قد أدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليمين الدستورية أمس أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظا للبحيرة، وذلك عقب توليها نائب محافظ الإسكندرية لمدة عدة سنوات.