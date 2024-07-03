محافظ البحيرة الجديد: القيادة السياسية تثق في قدرة المرأة على تولي مناصب مهمة

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن المحافظة مساحتها كبيرة وبها عدد كبير من المراكز والمدن، وأن توليها هذا المنصب دليل على ثقة القيادة السياسية في المرأة وتمكين الشباب.

وأضافت عازر، خلال حديثها لقناة «إكسترا نيوز»، إن توليها منصب محافظ البحيرة، دليل شهادة ثقة من الدولة للمرأة بقدرتها على القيادة وتولي مناصب مهمة، مشيرةً إلى أن «البحيرة» محافظة زراعية بالدرجة الأولى، وتعتبر المخزن الرئيسي للزراعة والمحاصيل في مصر، ومن أهم ملفاتها هو «حياة كريمة» التي باتت تهم المواطن بشكل أساسي.

وواصلت: «من أهم أهداف الدولة في الوقت الحالي كيفية تحسين جودة حياة المواطن، وجودة الخدمات المقدمة له، من خلال المشروعات المكتملة التي تلمس احتياجات المواطن بشكل مباشر».