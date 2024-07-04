نتيجة كلية الصيدلة بالمنصورة الأهلية الترم الثاني.. الرابط وأسماء الأوائل

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية بمحافظة الدقهلية، نتيجة كلية الصيدلة، وخصصت رابطا محددا للحصول عليها، كاشفة عن أسماء الأوائل لمختلف المستويات الدراسية.

رابط نتيجة كلية الصيدلة بجامعة المنصورة الأهلية

واشارت جامعة المنصورة الأهلية في بيان إلى أنه يمكن الاطلاع على نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال الدخول على بوابة الخدمات الطلابية، المُتاحة على الرابط المحدد من هنا عن طريق الدخول على الموقع وعمل الآتي:

- الدخول على الموقع المحدد من هنـــــــــا

- اختيار كلية الصيدلة

- ادخال الاسم الخاص بالطالب بالكامل

- إدخال الكود الخاص بالطالب في الجامعة

- اختيار نتيجة الترم الثاني

- الضغط على استعلام

- الحصول على النتيجة

أسماء أوائل كلية الصيدلة بالمنصورة الأهلية الترم الثاني

وكشفت كلية الصيدلة عن أسماء أوائل المستويات المختلفة، بدايةً من المستوى الأول حتى المستوى الأخير، والتي جاءت من ضمنها:

- المستوى الأول:

- المستوى الثاني: