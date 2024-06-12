«الإسكان» تنفي صدور قرارات بتخصيص أراضٍ في المنصورة الجديدة

حذّرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المواطنين من الانصياع وراء الإعلانات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والطرق الرئيسية، عن مشروع كمبوند بيوت بالمرحلة الثانية في مدينة المنصورة الجديدة، دون صدور قرار تخصيص أو قرار وزاري للمشروع.

كما حذّرت الهيئة، الشركات والأفراد والجهات من أي نوع من التصرفات قبل الرجوع إلى جهاز المدينة، وحال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا.

وأوضحت الهيئة أنّها الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي، وبالتالي فإنّ أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أنّ ذلك يأتي في إطار الحرص على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وفي ضوء صدور القرار الجمهور رقم 551 لسنة 2019 بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة.