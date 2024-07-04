رئيس «المصريين الأحرار»: الشعب المصري قادر على حل المشكلات

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن دولة رئيس الوزراء بعد أداء اليمين الدستورية، عقد مؤتمرا صحفيا شرح فيه أسباب اختيار الوزراء والمحافظين وأهداف المرحلة المقبلة والأولويات، مشيرًا إلى أن مقياس نجاح الحكومة الجديدة هو رضا المواطن، ومن أولويات الحكومة الجديدة، إعادة ثقة المواطن فيها.

الشفافية أهم مراحل إعادة الثقة في الحكومة

أضاف «خليل» خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «ON»، أن أهم مراحل إعادة الثقة، الشفافية، التي ظهرت خلال المؤتمر الصحفي اليوم، لأن هناك عدة أمور يجب أن يعرفها المواطن أولا بأول، حتى لو كانت مشكلة أو أزمة، لأنه ليس هناك دولة لا تتعرض للأزمات.

وواصل: «الشعب المصري هو العامل الرئيسي في حل المشكلات، لكن من المهم أن يُشارك المشكلة، مثل أزمة الكهرباء، من المفترض أن يعرف المواطن بأزمة أو نقص في الوقود، وستنتج عنها أزمة في الكهرباء».