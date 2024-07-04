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متحدث الحكومة: الأسعار تشهد استقرارا منذ مارس الماضي

كتب:

محمد عزالدين
08:42 م | الخميس 04 يوليو 2024
السلع

السلع

وجه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للمواطنين، قائلا إن الأسعار تشهد استقرارا منذ مارس الماضي، كما أعلن وزير التموين في اجتماعه اليوم مع رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن الأسعار محل متابعة وجاري العمل على خفض الأسعار قدر المستطاع.

وتابع: «كل الأجهزة الرقابية تتابع أسعار السلع في الأسواق»، مردفا: «مستمرين في ضبط أسعار السلع وإتاحة المزيد من السلع من خلال تكوين مخزون استراتيجي لدى وزارة التموين».

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