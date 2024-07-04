متحدث الحكومة: توفير 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعا لمتابعة الإجراءات المتخذة سواء توفير الموارد المالية من قبل وزارة المالية لشراء الوقود اللازم، حيث تم توفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء.

وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «سي بي سي»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، أن رئيس الوزراء أعلن في مؤتمر صحفي سابق، أنه بعد انتهاء فصل الصيف سيتم دراسة الأحمال أو الاستهلاك، والحكومة ستدرس الوضع لتوفير الموارد المالية اللازمة.

وتابع: «في كل الأحوال مع نهاية العام الجاري سينتهي ملف تخفيف الأحمال، وتم توفير 180 مليون دولار لشراء المازوت اللازم للعمل على أي أحداث طارئة ومنع توقف الكهرباء».

وواصل: «سيتم حسم ملف تخفيف الأحمال، والخطة التي تم وضعها ستضمن الانتهاء من تخفيف الأحمال بصورة نهائية».