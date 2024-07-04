الكشف على 1370 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية في البحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة في البحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بصفط العنب بكوم حمادة.

قافلة طبية في البحيرة

وتم خلال القافلة الطبية الكشف خلالها على 1370مواطناً مجاناً، من خلال وجود 9 عيادات طبية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( عيادتى الباطنة 397 - عيادة الأطفال 259 - الجراحة 156 - النساء 69 - تنظيم الأسرة 35- الأسنان 111 - العظام 220 - الرمد 141 )

كما تواجد معامل دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة مع تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

بناء الإنسان في البحيرة

تأتي القوافل الطبية في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.