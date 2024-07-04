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«الأورومتوسطي»: سكان غزة يكابدون بشدة من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب

كتب:

أحمد العانوسي
10:48 م | الخميس 04 يوليو 2024
أهالي غزة

أهالي غزة

أكد المرصد الأورومتوسطي، أن سكان قطاع غزة يكابدون بشدة من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار المرصد، إلى أن حصة الفرد الواحد من المياه في غزة انخفضت إلى ما بين 3-15 لترا يوميا في ظل الحرب، منوهًا بأن التقديرات تشير إلى أن حصة الفرد في قطاع غزة من المياه قد تراجعت بنسبة 97% منذ أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أن الأضرار الشديدة التي أصابت محطة لتحلية المياه في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بفعل استهداف إسرائيلي مباشر، متابعًا: «التعطيش وتدمير وتقليص مصادر المياه من أسلحة إسرائيل في جريمة الإبادة وفرض المجاعة في قطاع غزة».

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بقلم أحمد العانوسي