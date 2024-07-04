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مسؤول أمريكي: فرصة كبيرة لاتفاق بين إسرائيل وحماس على تبادل الأسرى والمحتجزين

كتب:

منتصر سليمان
10:59 م | الخميس 04 يوليو 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال مسؤول أمريكي، إنّ واشنطن تعتقد أنّ هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي، أنّ حماس تبنت تعديلات كثيرة في موقفها من اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين، وبايدن ونتنياهو ناقشا مسألة عقد اجتماع خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن، في وقت لاحق من الشهر الجاري

وتابع: «من غير المرجح إبرام اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس في غضون أيام، و القضايا العالقة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس تتعلق بكيفية تنفيذ الاتفاق».

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بقلم منتصر سليمان