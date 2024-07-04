«بايدن» يفاجئ الحكام الديمقراطيين بشأن قدرته العقلية: أحتاج إلى النوم

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لحكام الولايات الديمقراطيين خلال اجتماع في البيت الأبيض، إنه يريد الحصول على مزيد من النوم، وذلك بحسب 3 مصادر مطلعة، تحدثت لشبكة «CNN» الأمريكية.

وقالت المصادر، إن «بايدن»، قال للحكام الديمقراطيين إن جزءًا من خطته للمضي قدمًا، هو التوقف عن جدولة الأحداث بعد الساعة الثامنة مساءً، وذلك حتى يتمكن من الحصول على مزيد من النوم.

انتقادات حادة يتعرض لها الرئيس الأمريكي

وتعرض الرئيس الأمريكي والمرشح لولاية جديدة بالانتخابات الأمريكية انتقادات حادة بشأن قدرته العقلية على قيادة البيت الأبيض لـ4 سنوات أخرى، بسبب الهفوات التي يطلقها في العديد من مؤتمراته ولقاءاته، وبسبب عمره الذي يتقرب من الـ82 عامًا، وأيضًا بعد فشله في المناظرة التاريخية الأخيرة أمام خصمه الجمهوري دونالد ترامب.

وحاول «بايدن» طمأنة أكثر من 20 من زعماء الولايات بشأن قدرته على هزيمة الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقرر لها 5 نوفمبر المقبل، والحكم بشكل فعال لمدة أربع سنوات أخرى.

نكتة من جو بايدن

كما ألقى «بايدن» نكتة على حكام الولايات لم تلقى استحسانًا لديهم: «أنا بخير - لكنني لا أعرف شيئًا عن دماغي»، في أعقاب ذلك، قالت جين أومالي ديلون، رئيسة حملة «بايدن»، إن الرئيس الأمريكي كان يمزح.

البيت الأبيض لم يعلق

ولم يعلق البيت الأبيض على ما قاله الرئيس الأمريكي، لكن أحد مساعدي حملة جو بايدن، زعم أنه بالإضافة إلى التحضير للمناظرة في الأسبوع الذي أعقب رحلتيه إلى أوروبا، كان «بايدن» منخرطًا في ساعات من العمل الرسمي بالإضافة إلى ساعات العمل في الحملة.