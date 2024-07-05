خريطة افتتاحات المساجد في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد.. تفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف، 16 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا في الجمعة الأولى من العام المالي الجديد، في 8 محافظات هي «السويس، وأسيوط، والفيوم، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنيا، والدقهلية، والشرقية»، تحت إشراف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

خريطة افتتاحات المساجد بـ8 محافظات اليوم

ففي محافظة السويس يجري افتتاح مسجد الرحمن بعزبة هجرس بكبريت بحي الجناين، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد أولاد عبد العظيم بالغنايم بحري بمركز الغنايم، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد العتيق بقرية الجراي بالغرق بمركز إطسا، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد فجر الإسلام بقرية الحمراء بمركز وادي النطرون، ومسجد جمعة الهنداوي بقرية المسين بمركز الدلنجات، ومسجد سلطان بقرية سيدي عقبة بمركز المحمودية، ومسجد القلعة بقرية الملقة بمركز كفر الدوار، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد عزبة عبده بقرية أريمون بمركز كفر الشيخ.

وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد القرايشة الجديدة بعزبة القرايشة بقرية منشأة الدهب بمركز المنيا، ومسجد الأحمدي بقرية دهمرو بمركز مغاغة، ومسجد الرحمن بعزبة الفداء بقرية برمشا بمركز العدوة، وفي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد عبد الله بن مسعود بقرية كفر علام بمركز منية النصر، ومسجد محمد عبد الوهاب بعزبة البنك بقرية منشأة عبد الرحمن بمركز دكرنس، ومسجد الشيخ بعزبة التل المحمودية بمركز دكرنس، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد صالح بدر بقرية العزازي بمركز أبو حماد، ومسجد الشيخ حربي بقرية الهوابر بمركز ديرب نجم.

إحلال وتجديد وصيانة وفرش 21 ألف و97 مسجدًا في 10 أعوام

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما قامت وزارة الأوقاف من إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من مساجد في 10 أعوام خلال الفترة من 2014 حتى يوم الجمعة 5 يوليو 2024، عدد 12 ألفا و97 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و710 مليون جنيه.