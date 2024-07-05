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ريهام عبدالحكيم تتصدر تريند «X» بحفل ليلة وردة

كتب:

ياسمين محمود
02:14 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
ريهام عبدالحكيم

ريهام عبدالحكيم

احتفلت الفنانة ريهام عبدالحكيم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» بتصدرها تريند «x»،  بحفلها الغنائي الذي أقيم في جده، تكريما للراحلة ورده الجزائرية.

وكتبت ريهام عبدالحكيم قائلة: «ريهام عبد الحكيم تريند على منصة X ليلة وردة بموسم جدة».

حفل ريهام عبدالحكيم في دار الأوبرا

وأحيت ريهام عبدالحكيم، مُؤخرا حفل غنائي بدار الأوبرا المصرية رفع شعار «كامل العدد»، قدمت خلاله باقة من أشهر أغاني الطرب العربي، من مؤلفات الزمن الجميل بينها «ياحبيبتي يا مصر، سلامات ياحبايب، عايز جواباتك، فاتت جنبنا، موسيقى من غير ليه، وغيرها».

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