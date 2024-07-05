أول تعليق من نجل الفنانة علا رامي بعد تعرضه لحادث سير.. «العربية ولعت»

تعرض الفنان عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي لحادث سير تسبب في اشتعال سيارته خلال الساعات الماضية، لكن كُتبت له النجاة بأعجوبة، كما وصف عبر صفحته الرسمية، على «فيسبوك»، لذا؛ تواصلت «الوطن» مع «خورشيد» للاطمئنان على حالته الصحية في أول تعليق بعد الحادث.

أول تعليق للفنان عمر خورشيد بعد تعرضه لحادث سير

قال الفنان عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه بحالة جيدة الآن:«أنا الحمدلله بخير لكن العربية ولعت ولله الحمد كنت لوحدي».

وبعد الحادث منذ ساعات قليلة، كتب«خورشيد» على صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «لله الحمد قدر و لطف، العربية ولعت بيا وأنا سائق، ولله الحمد أنا سليم وخرجت منها بلا أي إصابات، ربنا يعوضني خير إن شاء الله».

قلق المتابعين على عمر خورشيد

كان تعرض الفنان عمر خورشيد لحادث السير والحريق الذي اشتعل بالسيارة، سببا في قلق المتابعين عليه، معبرين عن خوفهم وانهالت التعليقات :«حمدالله على سلامتك ويارب يحفظك ويبعد عنك كل شر» بينما كتب حساب آخر يحمل اسم خالد المصري:«فداك طبعا ربنا يعوضك حسن منها المهم إنك بخير».