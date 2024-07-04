نجل الفنانة علا رامي ينجو من حادث سير.. تعرف على أبرز المعلومات عنه

نجأ من الموت بأعجوبة، كانت تلك تفاصيل اللحظات الأخيرة لنجل فنانة شهيرة، بعد تعرضه إلى حادث سير، كادت أن تشتعل به، إلا أنه خرج سليمًا معافى، وطمأن الجمهور على حالته الصحية، عبر مشاركة منشور له على حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي، فمن هو؟ وماذا حدث؟

نجل فنانة شهيرة يتعرض إلى حادث سير

ظهر برفقة والدته في عمل فني واحد وهو فيلم «كاريوكي»، والذي أظهر مدة الشبه الكبير بينه وبين والدته الفنانة علا رامي وهو الفنان عمر خورشيد، الذي تعرض لحادث الساعات القليلة الماضية، ليخرج ويطمئن الجمهور على حالته الصحية عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: «لله الحمد قدر ولطف ربنا، العربية ولعت بيا وأنا سايق».

وتابع «خورشيد»: «الحمد لله أنا سليم، وخرجت منها بلا أي إصابات ربنا يعوضني خير أن شاء الله».

6 معلومات عن عمر خورشيد نجل علا رامي

يمكن استعراض بعض المعلومات عن الفنان عمر خورشيد وفقًا لحسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك على النحو التالي:

مواليد 22 أغسطس 1984.

خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم التمثيل.

والدته الفنانة علا رامي.

متزوج من الفنانة ياسمين جيلاني.

من أعماله الفنية ما تيجي نرقص، كاريوكي.

ظهر في مسلم الإمام الغزالي عام 2012.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها عمر خورشيد إلى حادث سير، فقبل عامين تعرض إلى حادث أيضًا بواسطة سيارته، وعلق على تلك الواقعة حينها: «أنا عملت حادثة بالعربية الحمد لله، والنبي اللي بيدعيلي يركز إن الدعوة مش عليّ».

ولاقى المنشور الخاص به تفاعلًا كبيرًا، الأمر الذي أثار دهشته حينها ليعبر عن ذلك قائلًا: «هي الناس اللي بتعملي لايك دي بتعملي لايك على أيه؟ عاجبكم الحادثة ولا حاجة؟».