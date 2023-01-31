البوستر الدعائي لمسرحية «شفيقة المصرية» للفنانة علا رامي

انتهي فريق عمل مسرحية «شفيقة المصرية» من البوسترات الدعائية، ومن المقرر عرضها على مسرح البالون يوم الخميس المقبل، بينما تجسد الفنانة الشابة منة جلال، شخصية شريرة.

تفاصيل مسرحية «شفيقة المصرية»

«شفيقة المصرية» من المسرحيات الغنائية الاستعراضية، والتي من المقرر عرضها على مسرح البالون، التابع للفنون الشعبية والبيت الفني، وذلك بقيادة الفنان الكبير خالد جلال، ودكتور عادل عبدة رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية و الاستعراضية والمسرحية الإنتاج الأول لفرقة الآلات الشعبية بقيادة لبني الشيخ.

تدور أحداث مسرحية «شفيقة المصرية» ، حول قصة راقصة تدعي شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار إجتماعي استعراضي غنائي.

أبطال مسرحية «شفيقة المصرية»

يشارك في بطولة مسرحية «شفيقة المصرية»، كل من: علا رامي، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، وائل علاء، مجدي فكري، فادي خفاجة، علاء عوض تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل، وإخراج محمد صابر.