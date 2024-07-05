«فأر» بأحد منازل غزة يتسبب في هلع وخوف الجنود الإسرائيليين (فيديو)
كتب:
محمد عبدالعزيز
02:04 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
جانب من الفيديو لهلع جنود الاحتلال الإسرائيلي
مع استمرار المعارك في عدة مناطق بقطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، تقتحم القوات الإسرائيلية باستمرار بعض المنازل في القطاع، وأثناء اقتحام جنود الاحتلال أحد المنازل، أصيبوا بهلع وخوف بسبب فأر.
وظهر في العديد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرتها وسائل إعلام فلسطينية، خروج «فأر» فجأة وسقوطه من أعلى درجات السلم أثناء اقتحام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنزل بقطاع غزة، واستمر «الفأر»، بالتحرك في المنزل، بينما هرب الجنود خارجه ظنًا منهم أنها قنبلة، وحقق الفيديو انتشارًا وتفاعلًا.
— الصين بالعربية (@mog_china) July 4, 2024
غير عادي.. فر جنود الجيش الإسرائيلي من فأر أثناء اقتحام منزل في غزةpic.twitter.com/cR3fis2SDQ
العدوان الإسرائيلي يتواصل.. وكمائن الفصائل الفلسطينية مسلسل مستمر
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عداونه على قطاع غزة، وقصف المناطق، واقتحام أحياء مختلفة من غزة، بينما تقترب الحرب من شهرها التاسع.
وتواصل الفصائل الفلسطينية إيقاع الجنود الإسرائيليين في الكمائن، وكشفت الفصائل، أنها رصدت هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء قتلى وجرحى من جنود الاحتلال بحي الشجاعية، مضيفة، إلى أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم، واشتبكت مع أفرادها، وأسقطتهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة.
المفاوضات تعود
وتعود المفاوضات إلى الطاولة من جديد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتقترب من الحسم، فيما تتواصل جهود مصر والدول الوسطاء لإبرام الصفقة الجديدة.