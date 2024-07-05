«فأر» بأحد منازل غزة يتسبب في هلع وخوف الجنود الإسرائيليين (فيديو)

مع استمرار المعارك في عدة مناطق بقطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، تقتحم القوات الإسرائيلية باستمرار بعض المنازل في القطاع، وأثناء اقتحام جنود الاحتلال أحد المنازل، أصيبوا بهلع وخوف بسبب فأر.

وظهر في العديد من الفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرتها وسائل إعلام فلسطينية، خروج «فأر» فجأة وسقوطه من أعلى درجات السلم أثناء اقتحام جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنزل بقطاع غزة، واستمر «الفأر»، بالتحرك في المنزل، بينما هرب الجنود خارجه ظنًا منهم أنها قنبلة، وحقق الفيديو انتشارًا وتفاعلًا.



غير عادي.. فر جنود الجيش الإسرائيلي من فأر أثناء اقتحام منزل في غزةpic.twitter.com/cR3fis2SDQ — الصين بالعربية (@mog_china) July 4, 2024

العدوان الإسرائيلي يتواصل.. وكمائن الفصائل الفلسطينية مسلسل مستمر

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عداونه على قطاع غزة، وقصف المناطق، واقتحام أحياء مختلفة من غزة، بينما تقترب الحرب من شهرها التاسع.

وتواصل الفصائل الفلسطينية إيقاع الجنود الإسرائيليين في الكمائن، وكشفت الفصائل، أنها رصدت هبوط الطيران المروحي الإسرائيلي لإجلاء قتلى وجرحى من جنود الاحتلال بحي الشجاعية، مضيفة، إلى أنها أوقعت قوة إسرائيلية في كمين محكم، واشتبكت مع أفرادها، وأسقطتهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة.

المفاوضات تعود

وتعود المفاوضات إلى الطاولة من جديد بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بشأن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتقترب من الحسم، فيما تتواصل جهود مصر والدول الوسطاء لإبرام الصفقة الجديدة.