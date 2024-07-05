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«القاهرة الإخبارية»: 5 شهداء بقصف منزل في جباليا شمال قطاع غزة

كتب:

أحمد العانوسي
01:33 ص | الجمعة 05 يوليو 2024
غزة - أرشيفية

غزة - أرشيفية

أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، استشهاد 5 أشخاص بقصف منزل في جباليا شمال قطاع غزة، وفق نبأ عاجل للقناة.

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