«القاهرة الإخبارية»: 5 شهداء بقصف منزل في جباليا شمال قطاع غزة كتب: أحمد العانوسي 01:33 ص | الجمعة 05 يوليو 2024 غزة - أرشيفية أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، استشهاد 5 أشخاص بقصف منزل في جباليا شمال قطاع غزة، وفق نبأ عاجل للقناة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الأورومتوسطي»: سكان غزة يكابدون بشدة من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب وزير الدفاع الإسرائيلي: إتمام صفقة التبادل ووقف القتال في غزة أقرب من أي وقت مضى أونروا: 85 ألف شخص غادروا «الشجاعية» شرقي غزة خلال الأسبوع الماضي خبير: 900 ضابط داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفضون العودة إلى الحرب في غزة غزة الاحتلال بقلم أحمد العانوسي