الكشكي: إلغاء الحبس الاحتياطي على رأس مطالب الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك مطالب مٌستمرة من مجلس أمناء الحوار بتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أن المجلس عقد عدة جلسات للاستماع للمطالب التي تدور حول قانون الحبس الاحتياطي.

توصية بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي

وقال «الكشكي»، في تصريح لـ«الوطن»، إن مجلس الأمناء رفع توصية بشأن تعديل قانون الحبس الاحتياطي، إلى رئيس لجمهورية ضمن مخرجات المرحلة الأولى، لافتا إلى أن مجلس الأمناء أكد في بيانه السابق أن الحبس الاحتياطي على رأس مناقشات اجتماعه المقبل الذي يعقد السبت المقبل.

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء لديه ثقة في مؤسسات الدولة، في اتخاذ اللازم بشأن الحبس الاحتياطي وطرح البدائل المناسبة.