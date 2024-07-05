سعر طن الحديد اليوم الجمعة 5-7-2024.. اعرف الاستثماري بكم

سجل سعر طن الحديد اليوم الجمعة 5-7-2024 حالة من الاستقرار، إذ وصل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفا و800 جنيه للمستهلك، وفق المعلن من الشركات والمصانع وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من الشركات والمصانع.

سعر حديد عز

- استقر سعر طن حديد عز اليوم عند 40750 جنيها للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر طن حديد العلا اليوم نحو 37800 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وبلغ سعر طن حديد بشاي اليوم 40700 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد الكومي اليوم مسجلا 38250 جنيها للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم، حيث سجل نحو 38500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد المراكبي اليوم في مصر 38500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين اليوم

- استقر سعر حديد المصريين عند 39500 جنيه للطن من أرض المصنع، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة